Riigikogulane ja EKRE poliitik Jaak Madison teatab Facebookis, et müüb sümboolse hinna eest maha tema kasutuses olnud päevinäinud punase Audi. Autole, mille mees laenas oma sõbrannalt, saab hinnapakkumisi teha homse õhtuni.

"Head sõbrad! Kindlasti teate, et alates septembrist oli minu parimaks sõbraks ja kallimaks üks Audi nimeline neiu, kes kindlalt viis mind punktist A punkti B. Paraku on iga asjaga siin elus nii, et nagu lõpeb inimeste teekond maa peal, siis lõpeb ka raudtõlla süda ehk mootor. Nii juhtuski üleeile, kui maanteel läks hingusele see tõld...," kirjutab riigikogulane Facebookis.

Ta jätkab: "Samas on tal kest kõva, väikeste iluvigadega vaid. Samuti on tal pea uhiuued piduriklotsid ja -kettad, seda küll vaid ees. Kuna see tõld oli mul laenatud healt sõbrannalt Katilt, siis soovis ta anda sellele lootuskiire uueks eluks uue omanikuga. Seega ära anda sümboolse hinnaga õnnelikule omanikule Audi 80, mille sünniaasta jääb aastasse 1992. Homse õhtuni kuni kl 16 on võimalus pakkuda siin kommentaari see sümboolne hind, mis läheb Katile ning vastutasuks tuleb sellele õnnelikule raudtõld! Juba kas või homme õhtul."

Kuidas Madison edaspidi tööl kavatseb käia? "Üleeile ostsin kuupileti rohelisele kaardile, aga otsin ka autot," selgitab ta. "Praegu sõidan bussiga, ausalt," ütleb ta lõbusalt.