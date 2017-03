"Akna all oli mässav meri," kirjeldab ajalehele Times of Malta kohalik elanik Roger Chessell. "Järsku kukkus kaar valju raginaga merre. Meeletult palju vett lendas õhku. Selleks ajaks, kui vesi tagasi langes, oli ka torn vette vajunud."

Kokkuvarisemisele järgnenud pressikonverentsil tunnistas Malta keskkonnaminister Jose Herrera kurbusega, et õnnetust poleks mitte ühegi vahendiga suudetud ära hoida. Korrosioon oli juba nii kaugele arenenud, et kauni loodusime lagunemine oli paratamatus.

Gozo saare minister Anton Refalo kirjeldas, et õnnetus on nagu kaotada osake iseendast. Kuid ta on veendunud, et Gozol on peale akna turistidele ka palju muud pakkuda. Malta peaminister Joseph Muscat ütles Twitteris, et õnnetus oli südantmurdev.