Hiljuti kirjutati vastutulelikest bussijuhtidest: Põlvas viis bussijuht koju lapse, kes oli peatusest mööda sõitnud ja Saaremaal tegi bussijuht tiiru, et inimene saaks koju ununenud mobiiltelefoni kaasa võtta. Reisija oli muidugi õnnelik ja kaasreisijad leidsid, et bussijuht on tore ja igati tunnustust vääriv teenindaja.

Tallinnas on linnaliinide peatuste vahe väike, maanteedel tihti aga mitu kilomeetrit. Inimene võib elada peatusest kilomeetri või rohkemagi kaugusel ja ta võib olla koormatud kandekottidega. Sel juhul reisija vahel palub, et buss peatuks enne või pärast ametlikku peatust ja bussijuhid enamasti tulevad vastu. Muidugi on sääraseid, kes väidavad olevat selle lubamatu.

Kuid rääkis üks inimene, kellele bussijuht tegi erapeatuse, et seekord ta saab vastu tulla, aga edaspidi olevat juhtkonnal plaanis panna jälgimiskaamerad, et niisuguseid üleastumisi tuvastada. Ükskord olevat ta saanud (vist siis juba kaameraga bussi juhtides) noomituse ja teine kord 100eurose trahvi heateo eest!

Kas tõesti inimestele vastutulemine, nende soovide parem täitmine on bussijuhtide tööandjate meelest kuritegu või mingil põhjusel taunitav? Bussijuhid on ju professionaalid, neil on koolitused ja eksamid läbitud, nad ei teeks ju midagi niisugust, mis paneks reisijate ja enda elu ohtu? Kui on vaikne väikese liiklusega tee, kas siis tõesti bussijuht kui mõistuse ja vastutustundega inimene ei või otsustada, kas tohib teha seisaku peatusest eemal? Võib-olla Tallinna–Tartu maanteel on see küsitav, aga paljud teised teed ei ole nii koormatud. Aga kuidas suhtuvad niisugused tööandjad eeskirjeldatud juhtudesse – teha liinibussiga lisaring?