Endine peaminister Taavi Rõivas sai presidendilt Riigivapi teise klassi teenetemärgi. Esialgu oli mul tunne, et see anti kompensatsiooniks, et tema elutöö on tehtud. Autasuga oleks võinud leppida, kui ta tõesti olekski pensionile läinud, aga Taavi on ju noor mees. Taavit ei saa veel maha kanda. Aga selle riikliku autasuga tehti talle liiga, sest sellega anti märku, et sa oled nii vilets vend, et ega sa enam millekski ei kõlba.

Kas Rõivas oli tegelikult oma autasu väärt? Vastus on ei. Ma ei räägi ainult Reformierakonna jamadest. Ehkki paljud asjad said alguse juba enne Rõivast, oleks ta võinud kõigele tõhusamalt pidurit tõmmata, see oligi tema tööülesanne.