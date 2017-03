Jäär Kosmiliste võngete poolt on võimendatud pidutsemise, lõbude ja naudingute liin. Kuid probleemiks võib olla sinupoolne liiga jäik või veider suhtumine – eriti just mõnda kitsasse valdkonda.

Sõnn Öösel kell 2.34 sisenes Sõnni märki meheliku jõu ja energiaplaneet Marss. Seega on kuni 21. aprillini soodne aeg aktiivseks füüsiliseks tegevuseks ja sportimiseks.

Kaksikud Kipud liiga palju tühjast-tähjast lobisema. Või vastupidi – keegi tuleb külla ja kukub sulle kõiki maailma uudiseid ümber jutustama. Vajalik on teha vahet olulise ja ebaolulise vahel.