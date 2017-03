Riigis tagaotsitavaks kuulutatud Marcel Hesse on kõhna kehaehitusega 175 sentimeetri pikkune töötu noormees, keda tema 21aastane õde iseloomustas kui absoluutset psühhopaati, kellele meeldib kanda sõjaväevormi ja harjutada koduaias Jaapani mõõgavõitlust. Lapsena tappis ja tükeldas Marcel õe hamstri.

Suhtus ohvrisse sõbralikult

Naabripoiss Jadenisse suhtus Marcel aga hästi ja oli temaga sageli sõbralikult suhelnud. Seetõttu ei tekkinud Jadeni vanematel mingit kahtlust, kui Marcel esmaspäeva õhtul uksekella helistas ja palus viisakalt Jadenil tulla appi redelit hoidma.

Jaden läkski. Kui poiss õhtusöögi ajaks tagasi ei tulnud, läks kasuisa teda kutsuma. Oma õuduseks leidis kasuisa keldrist vereloigus lebava Jadeni surnukeha. Kohtueksperdid loendasid hiljem tapetud lapse kehal 58 noahaava.

Marcel oli selleks ajaks juba kodust lahkunud. Enne seda oli ta piiratud juurdepääsuga internetifoorumisse postitanud veretööd tõendava video ja fotod. Neid märganud noormees informeeris kohe ka politseid.

Lapsemõrvar andis endast taas märku teisipäeva pärastlõunal. Kell 15.47 postitas ta internetifoorumisse sõnumi: "Ma lõikasin 120kilogrammise koletisega võideldes endale kätte. Ta osutas lapsest suuremat vastupanu. Ma piinasin talt panga, arvuti ja telefoniparoolid välja, seetõttu ei saa ma tema nime avalikustada."

Politsei ei olnud eilseks veel suutnud välja selgitada, kas selle sõnumi kirjutas tagaotsitav lapsetapja ja kas tõepoolest on veel keegi tapetud. Seetõttu oodatakse elanikkonnalt vihjeid, kas mõni Hernest 80 kilomeetri raadiuses elav naine on alates teisipäeva hommikust kadunud.

OTSINGUD: Saksamaa politseinikud kontrollivad autosid, et leida lapsemõrvar Marcel Hesset. (Imago / Scanpix)

Arvestades, et eile otsis politsei tunnistajaid, kes on tagaotsitavat kohanud mõnes haiglas, apteegis või arsti juures, siis tundub, et teist mõrva peetakse tõenäoliseks.

Seda enam, et Dortmundi politsei pressiesindaja pidas võimalikuks, et Marcel Hesse on kätt vigastanud. Politsei avaldas ka ühe koera pildi ja palus infot looma omaniku kohta. Mis sellel koeral on ühist tagaotsitava mõrvariga, seda ei soovinud uurijad asja huvides veel avaldada.

Psühholoogid usuvad, et seni tähelepandamatult elanud Marcel Hesse soovis veretööga tõmmata endale tähelepanu ja kaaskodanike viha.

Politsei otsib suurte jõududega

Politsei lubas kurjategijat otsida suurte jõududega seni, kuni ta on leitud. Abiks on helikopterid ja jälituskoerad. Elanikkonnalt on saadud ka hulk vihjeid, kuid esialgu ei ole nendest abi olnud. Herne piirkonnas soovitati koolidel ja lasteaedadel hoida uksed lukus.

Kolmapäeva hommikul otsisid politseinikud läbi Hernest 30 kilomeetri kaugusel Wetteri gümnaasiumi – keegi oli teatanud, et märkas Marcel Hesset kooli lähistel. Politseinikud teda gümnaasiumist või selle lähistelt ei leidnud.

Eile otsis 60 politseinikku mitu tundi põhjalikult läbi üht Mönchengladbachi haiglat, kuid taas tulemusteta.

Jadeni ema Jeanette F. (41) rääkis ajalehele Bild, et nägi oma poja hilisemat mõrvarit sageli koduaias. Talle meeldis kepiga vastu puud peksta. Marcus karjus sageli oma vanemate ja õe peale ning lõi korra ka õel silma siniseks.