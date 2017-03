Politsei kõneisik Anna Westberg ütles agentuurile TT, et tapetud mehed olid 20–30aastased. Tunnistajad olid kuulnud sündmuskohal nelja lasku ning seejärel sõitis sealt suure kiirusega minema hõbedavärvi auto.

Politsei arvates on see kahe kurjategijate jõugu omavaheline arveteklaarimine. Tüli sai alguse narkokaubandusest.

Politsei usub, et mõlemad topeltmõrvad on omavahele seotud.

Stockholmi läänis on alates käesoleva aasta algusest tulirelvast tapetud seitse inimest. Mõrvatuid on aga kokku 47. Politsei on telekanali SVT andmetel konfiskeerinud kurjategijatelt 17 Kalašnikovi automaati.