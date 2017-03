Toomas Alatalu | Venemaa tähistas riigipöörajate päeva ()

Võib väita, et poliitika on ringiga tagasi seal, kus ta oli kolm aastat tagasi, sest ka toona ei tahetud teatud pealinnades kuidagi välja öelda seda, et Krimmi strateegilistesse punktidesse ilmunud relvis rohelised mehikesed on Vene sõdurid. 27. veebruaril ei tehtud aga väljagi sellest, et Venemaa tähistas suurejooneliselt erioperatsioonivägede päeva, mida tegelikult tuleb nimetada hoopiski riigipöörete korraldajate päevaks. Päeva kehtestas president Putin oma 26. veebruari ukaasiga 2015. aastal ja see pidas silmas täpselt aasta varem Krimmis juhtunut. Võimuvahetuse kordusetendus Hoolikalt läbikaalutud operatsiooni stardipauk anti 22. veebruaril 2014 Harkivis Moskva-meelsete Ukraina ülemraada ja kohalike võimuorganite saadikute kogunemisel. Kohal olid ka Krimmi ja Sevastopoli tulevased juhid. Veel enne, kui viimased olid koju naasnud, oli kindluslinn Vene sõduritega üle ujutatud ja nende vaikiv, kinnikaetud nägudega ja rohelisse riietatud osa valgus kiiresti kogu poolsaarele. Esimene võimuvahetuse etendus toimus juba järgmisel päeval Sevastopolis, kui linnavalitsuse ette kogunenud mass kuulutas senised võimukandjad tagandatuks ja valis samas uue linnapea.

Tagantjärele on selge, et see avalik üritus oli mõeldud näitamaks maailmale, et see on kohaliku rahva ja kibekiirelt tekkinud „omakaitse“ tahe. Vene mereväelased hoidsid end tagaplaanile. Poolsaare muud osad hõivasid aga rohelised mehikesed. Suurimaks niinimetatud revolutsioonilise massi etenduseks sai vastasseis Krimmi parlamendihoone ees Simferopolis, kuhu algul kogunesid tatarlased ja siis ilmusid kohale valimistel 5% häältest saanud Vene Ühtsuse tegelased ning ka rohelised mehikesed. Fakt on see, et viimased sisenesid ka parlamenti ja 27. veebruaril 2014 hääletati võimule Sergei Aksjonovi seltskond.

Putini tervituses erioperatsioonivägede sõduritele hinnati neid kui rahvuslike huvide kaitsmise võimsat ja efektiivset instrumenti. Neis olla ka kehastunud Vene erivägede paljude põlvkondade rikkalikud kogemused ja legendaarsed traditsioonid. Mõistagi kerkivad neid sõnu lugedes silme ette paralleelid 1940. aasta sündmustega Eestis, Lätis ja Leedus, kus sisenenud vägede ees liikusid ju samuti eriüksused. 21. juunil 1940 toimunud „demonstratsioon“ Vabaduse väljakul on kõrvutatav Simferopolis toimunuga, sest kohal oli ju ka Nõukogude armee. 1940. aasta „valimised“ ja liitumispalve Nõukogude Liiduga leidsid Krimmis samuti kordamist. Näeme taas ajaloo kordumist? Mis aga puutub Kremli kinnitustesse, et Venemaa parlament toetas üksmeelselt Krimmi liitmist (vastu oli „kodumaa reetur“ Ilja Ponomarjov), siis tekkis sellesse äsja uus mõra. Nimelt kinnitasid Venemaalt Ukrainasse pagenud endised riigiduuma saadikud Deniss Voronenkov ja Maria Maksakova, et ka nemad ei hääletanud Krimmi annekteerimise poolt. Läks nii, nagu sellistes situatsioonides Venemaal ikka, kui võim jääb reageerimisega hiljaks: kinnitav sõnum jõudis levida enne, kui seda hakati eitama. Nimelt ruttas üks ekssaadikute kolleegidest selgitama, et tegu oli kollektiivse hääletamisega ehk üks käis ja hääletas paljude eest ning et mõnda kaarti võidi valesti kasutada. Maksakova igal juhul ütleb, et ta oli sel ajal välismaal. Riigipöörajate päev ja Putini pöördumine äratasid tähelepanu idas, kuid mitte läänes. Teisipäeval oli Putin visiidil Kõrgõzstanis. Riigi president Atambajev oli esimene, kellega Putin ilmus koos avalikkuse ette 2015. aasta märtsis pärast ilmselt seljavigastusest tekkinud kümnepäevast avalikkuse eest varjul olemist. Kaks päeva enne Putini saabumist Bishkekki oli lennuväljal arreteeritud opositsiooni juht, mistõttu presidentide ühispressikal küsiti kohe – kas Putin ei karda rahutusi Kõrgõzstanis sügiseste presidendivalimiste ajal. Endale palju lubav Atambajev ruttas kohe kuulutama, et just tema juhtis 2005. aastal tulpide revolutsiooni ja ka 2010. aasta revolutsionäärid olla kogunenud tema parteikontori ees, et siis üle aia minnes Valge Maja ära võtta. Järgnes lubadus – mina kolmandat revolutsiooni ei juhi ja alles siis vastas Atambajev eitavalt küsimusele Vene sõjabaasi laiendamisest. Ilmselt kirgiisi ootamatu avameelitsemise mõjul andis ka Putin ootamatu vastuse: „Kui meile öeldakse, et Kõrgõzstanil on sõjalist võimekust piisavalt ja baasi enam ei vajata, toome selle päevapealt ära.“