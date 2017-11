Lugu esmakordselt avaldatud 2. juulil 1999. aastal. Tartu koorijuht Uno Uiga, on rohkem kui viis aastakümmet lauljate ees seisnud. "Mul on laulupeod hinges poisikesest peale," mõtiskleb Tartu Ernesaksaks tituleeritud maestro. Teenekas koorijuht sõidab Tallinnasse XXIII laulupeole raske südamega, sest teab, et karm turumajanduslik tänapäev nagu omaaegne poliitiline surutiski ei hellita laululembest rahvast. Meeskoorid kiratsevad, sest pereisad rabavad tööd otsida ja teha – lauluharjutusteks ei jää enam aega. Lastel ja noortel on muud moodsad hobid, neid peab hea või kurjaga kooriproovidele meelitama muusikaõpetaja. Ei saa salata, et kooride liikmeskond on iseseisvuskümnendil tublisti vananenud. Dirigendid töötavad sageli napi raha eest või sootuks priitahtlikult. Koorid on hoonete tagastamise või erastamise tõttu kaotanud kooskäimispaigad. Sõidud on kallid. Riik ei leia raha, et heliloojatelt uusi laule tellida...

Muresid on palju, kuid Uno Uiga usub, et need laulupeotraditsiooni ei murra. Tema muusikuhinge muudavad karvaseks siit-sealt kostvad arvamused, et ühislaulmine oli rasketel aegadel poliitilise eneseavalduse vorm, mis 130 aasta jooksul on end ammendanud. "Partei põhjalaskmise või riigikorra kukutamise pärast ei hakanud keegi koorilauljaks," tõrjub Uiga päevapoliitikute poolt lendu lastud mõttemalli. "Tuldi ikka laulmisest rõõmu tundma!"

Kolme üldlaulupeo, viie koolinoortepeo ja kõikide poistekooripidude üldjuhi süda ja mõistus tunnetavad, et laulupidusid on eestlastele ka edaspidi tarvis. "Laulupidu ongi see, mis eesti rahvast teistest eristab, meie koorilaulu alal hoiab. Mida laiem on püramiidi vundament, seda tugevam ja kõrgem on ka tipp – professionaalne muusikakultuur." Üks õige laulupidu vajab juuri Uno Uigal on olnud võimalus käia mitme rahva laulupidudel. Ta on kogenud, et hingestatud ühislaulmist ja rahvuse laulupüha pole võimalik korraldada, kui traditsioonil juuri ei ole. "Lauljad võib kokku ajada, võtta 50 koori ja öelda, et mina olen juht ja teie laulate. Kuid sellest ei tule midagi välja, kui rahvas kaasa ei tule." Aastate eest tegi Eesti laulupidudest innustust saanud Armeenia Kooriühing oma esimese laulupeo. Piduvõõraks kutsuti ka koorijuht Uiga. Ettevõtmine jättis maestrole halenaljaka mälestuse. "Pidu algas nagu meilgi rongkäiguga, kuid tänavaliiklust seisma ei pandud. Autod sõitsid kohe lauljate kõrval, keegi seisma ei jäänud, keegi ei pidurdanud, " meenutab ta armeenlaste heas jäljendamistahtes sündinud laulupäeva. "Jooksin kolonnist ette, et pilti teha. Möödakäijad küsisid minult: "Mis inimesed need on, kuhu lähevad?"" Ka Moskvas püüti kunagi uhket laulupidu teha. "Ühendkoori ei olnud ollagi. Kõik koorid olid linna mööda laiali. Üks siin, teine seal ja kell 16 hakati kõikjal laulma." Eesti laulupidude puhul on Uno Uiga arvates huvipakkuv nii peotseremoonia kui ka sellele eelnev must töö, kui koorijuhid lauluväljakul suurt koori häälde seavad. Kuuleb vaimukusi ja juhtub lõbusaid vahepalu. Tore lugu on tal meenutada viiekümnendate aastate algusest, kui Jõgevamaal Siimustis peeti kohalikku pidu. "Orkestriproovi teinud Venemaa-eestlasest dirigendil paluti pärast oma proovi kõik lauljad lavale kutsuda. Tol vaesel mehel läksid eesti ja vene keele sõnad veidi sõlme ning üle peoplatsi kaikus korraldus: "Tjähelepanu! Kõik hoorad, tulge lavale laulma!" Väike keeleaps vürtsitas tookord lauljate meeli, keegi end solvatuna ei tundnud. Laulupeod on ju oma olemuselt vabameelsed ja siirad.