„Enam kui riigi antavat raha vajab ettevõtja teadmisi ja head nõu,“ selgitas Leis oma põhimõtteid. „Igasugused loengud ja konverentsid ei aita tegutsevat ettevõtjat tihti konkreetsete lahendusteni, kõige paremad mõtted selguvad pikemates vestlustes kolleegidega, olgu see juba kogemustega ärimees või partner. Mina olen 25 aastat ettevõtja olnud ja kõige rohkem olen ma õppinud teistelt ettevõtjatelt. Mäletan, kui 90. aastate keskel tulid firmasse kaks 60-aastast härrat Taanist, turustamiskonsultandid. Vaatasin, et mingisugused vanakesed tulid meid õpetama. Ega meie ei teadnud siis veel, kuidas turustamine käib. Aga mehed rääkisid väga õpetlikku juttu. Nüüd olen ma enam-vähem samas olukorras nagu need kaks Taani härrasmeest.“

Ettevõtja Kuldar Leis, kes on tõstnud edule mitmeid firmasid, viinud kaks firmat börsile ja tegutseb praegugi aktiivselt äris, asus riigitööle. Tema kogemustega mees võiks juhtida mõnda suurt riigifirmat või muud riigiasutust. Kuid alates esmaspäevast on ta päris tavaline ettevõtluskonsultant, sest see töö meeldib talle ja käib kokku tema tõekspidamistega.

Esmaspäevast on Kuldar Leis riigi palgal, ta on Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) ettevõtlusnõustaja tegevuspiirkonnaga Põlva-, Valga- ja Võrumaal. Kuldar Leisi vastne töökoht on osa EAS-i pilootprojektist, mille raames palgatakse kuus piirkondlikku ettevõtlusnõustajat.

Leisi sõnul on praeguse Eesti häda sellest, et igasuguseid ümberjagajaid on väga palju, kuid uute väärtuste loojaid napib. Seda enam meeldib talle uue tööandja EAS-i suund vähendada otsetoetusi ja keskenduda ettevõtete konsulteerimisele. Oma eesmärki uues ametis näeb ta selles, et juba tegutsevad või ka alustavad Kagu-Eesti ettevõtjad saaksid tuge oma mõtetele ja plaanidele.

„Siinsed firmad ei pea liikuma suurtesse linnadesse või välismaale,“ kõneles Leis. „Hindan neid inimesi, kes toimetavad väiksemates kohtades ja oskavad seal ettevõtlusega tegeleda, müts maha nende ees. Aga neil on ikka aeg-ajalt natuke nõu ja tuge vaja, kasvõi eneses selgusele jõudmiseks, näiteks kas laiendada ettevõtet või jääda perefirmaks. Võimalusi on palju ja mõttevahetuses settivad ideed välja, ühte kindlat retsepti ei ole kunagi. Otsused peab ettevõtja ikka ise tegema.“

EAS-i sildi all töötades loodab Leis anda kasvõi väikese tõuke praegu mitte kõige paremas seisus olevale Kagu-Eesti majandusele. Kui mõnel ettevõtjal on tarvis spetsiifilisemat nõu, siis saab ta soovitada juba järgmisi konsultante kas turunduse, ekspordi või mõnes muus vallas. Ka Tartu ülikool ja Eesti maaülikool koos tarkade inimestega ei jää Kagu-Eestist kaugele. "Näiteks Tartu ülikooli ideelaboris saavad noored ettevõtluspisiku kätte ja äriideed käima ning aja jooksul on vaja veel oma mõtetele kinnitust saada. Peaasi, et ettevõtlikud hinged kaduma ei lähe," ütles Leis.

„Kagu-Eestis ei lähe ettevõtlusel hästi, siin on üksikud pärlid, mis jätavad olukorrast parema mulje, kui see tegelikult on,“ hindas Leis kohaliku majanduse olukorda. „Kuid ka siin võivad tegutseda teaduspõhised firmad, kasvõi näiteks Linda Nektar, mis koostöös Tartu ülikooli, Turu ülikooli ja Saksamaa teadlastega töötas välja uue tehnoloogia ja on nüüd börsiettevõte. Ometigi töötab ta Võrumaal, Tallinna mõistes täiesti metsade vahel. Tõestus sellest, et edukas firma on võimalik rajada väljapoole linnu.“