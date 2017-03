Moe- ja disainiekspertidest koosnev Kuldnõela žürii on Eesti disainerite seast välja valinud nominendid, kes kandideerivad sel aastal Kuldnõela ja Hõbenõela auhindadele. Eesti ainsate moedisaini auhindade võitjad selguvad sügisese Tallinn Fashion Weeki raames toimuval Kuldnõela galal.



Eesti moedisaini auhinnaga Kuldnõel tunnustatakse silmapaistva moelooja järjepidevat tööd vähemalt viie viimase aasta vaates. Silmas peetakse kollektsioonide kvaliteeti ja funktsionaalsust, ajakohasust ja ilu, samuti pööratakse tähelepanu müügiedule ning ekspordivõimekusele.



Kuldnõela kõrval antakse välja ka Hõbenõel, millega pärjatakse julge pealehakkamise, erakordse ettevõtlikkuse, särava idee ja energilise teostuse eest moelooja, kaubamärk või kollektsioon, mis on olnud viimase aasta kõige silmapaistvamaks komeediks meie moetaevas.



Kuldnõela žürii koosseisus Kristi Pärn-Valdoja (ajakirja Säde peatoimetaja), Piret Puppart (EKA moedisaini osakonna juhataja), Kristina Herodes (Postimehe moeajakirjanik), Urmas Väljaots (moeekspert), Britta Ratas (Kaubamaja turundusjuht), Filippo Caroti (moefotograaf) ja Aljona Eesmaa (moetoimetaja ja -blogija) on valinud nominentideks järgnevad moekunstnikud ja kaubamärgid:





Hõbenõela nominendid



Mari-Liis Saretok, kaubamärgiga Kokomo Collection



Kolm aastat tagasi värviliste tie-dye vitamiinidressidega välja tulnud eksperimentaalbrändist, mis sai enda nime ülemaailmsest samanimelisest retrohitist, on kasvanud kodumaisel moemaastikul arvestatav rõivamärk, mille naiselik ja mänguline stiil on äratanud palju tähelepanu. Kokomo rõõmus ja värviderohke maailm pakub nii vaba aja kui pidulikke rõivaid ning püüab silmapaistvate mustrite, litrite ja retromõjutustega kangaste abil pilke. Kokomo disainer Mari-Liis Saretok usub, et enda stiili ei tohiks liiga karmilt piiritleda, ning on seega oma eesmärgiks seadnud selle, et julgustada inimesi kandma rohkem värve ja just selliseid rõivaid, mis neile päriselt meeldib.



Žüriiliige Kristina Herodes kommenteerib Mari-Liis Saretoki loomingut järgnevalt: "Kokomo väärib tunnustust oskuse poolest ühendada efektsus ja lihtsus, emotsioon ja kantavus. Omamoodi võiks Maril-Liis Saretoki ristida siinsele moestseenile positiivsuse külvajaks. See pole üldse kerge valik – diibilt tõsine ja tabamatult sügavamõtteline olla näib enamasti palju coolim. Aga selle päikeselise talendi asjad on ehedalt lustakad ja muretult pilkupüüdvad. Populaarsus kandjate hulgas levib kulutulena, milleski on see noor moelooja ilmselgelt naelapea pihta tabanud!"



Mare Kelpman, kaubamärgiga Kelpman Textile



Mare Kelpman on disainer, kelle tekstiilistuudio eesmärk on teha elutervet loomingut, mis rõõmustaks kasutajat terve elu. Kelpman Textile kaubamärk kasutab 100% naturaalseid tekstiile, mis on Mare Kelpmani kavandatud ning mis toodetakse lähiregioonides ja valmistatakse Euroopas toodetud materjalidest. Disainer Mare Kelpman kontrollib kogu tootmisprotsessi, kus kangaste viimistlemine toimub ilma keemilisi vahendeid kasutamata ja esemete tootmine vastavalt tarbimisele, tänu millele on kaubamärgi ökoloogiline jalajälg minimaalne. Kangastele uusi kasutusvõimalusi otsides jõudis disainer aksessuaaridest sujuvalt ka rõivasteni ning tema sooviks on luua põhjamaise kliima jaoks sobilikke rõivaid. Kelpman Textile loob tooteid persoonile, kes hindab vabadust, loomingulisust ja naturaalse materjali võlu ning kes julgeb massist eristuda.



Žüriiliige Urmas Väljaots kommenteerib Mare Kelpmani loomingut järgnevalt: "Mare Kelpman oskab kangad elama panna sellise energiaga, et moeline vigurdamine oleks juba liig. Terava värvisilma ja täpse proportsioonitajuga meisterlik tekstiilikunstnik eelistab moes pehmust, mugavust, puhta villa puudutust. Mare käekiri on väga modernne ja tänapäevane, kuid paikneb trendituultest puutumatus ajatute disainiväärtuste liigas."



Xenia Joost



Xenia Joosti nimi ei vaja Eesti moepublikule tutvustamist – kahtlemata on tegemist ühe silmapaistvaima ning töökaima noore moeloojaga. Pärast õpinguid Tartu Ülikoolis ning Eesti Kunstiakadeemias täiendas Xenia end maailmakuulsa moedisaineri Vivienne Westwoodi juures ning töötas seejärel aastaid kodumaise jaekaubanduse lipulaeva Baltika alla kuuluvate brändide Montoni ja Ivo Nikkolo disainerina. Ligi 10 aastat tagasi alguse saanud omanimelise brändi all loob Xenia minimalistlikke rõivaid, mille muudavad unikaalseks erilised lõiked, läbimõeldud värvi- ja materjalivalik ning Xeniale omane slaavilik detailitunnetus. Hetkel peamiselt Vietnamis tegutsev Joost on oma loomingut esitlenud lisaks endisele ning praegusele kodumaale ka Venemaal, Hiinas, Jaapanis ja New Yorgis ning loob kollektsioone ka kahele rahvusvahelisele moebrändile.



Žüriiliige Kristina Herodes kommenteerib Xenia Joosti loomingut järgnevalt: "Xenia Joost tõusis oma julgete siluettide ja disainikeelega esile juba Eestis tegutsedes ning tema ulja vormiga rõivaid, kus ühinevad ida filosoofia ja lääne praktiline meel, saab siin tänaseni osta. Vietnamis on Eesti talent aga leidnud oma tõelise mina. Xenia kasutab rahu ja mässu, rebitud detaile ja litreid, enneolematuid lõikeid ja väga vaoshoitud vorme nii, nagu mitte keegi teine ei Eesti ega kogu maailma moeareenil. Tähelepanu väärivad tema traditsioonilisest ninnu-nännust vabad kollektsioonid julgetele pisikestele isiksustele ja eriti punkidele põnnidele."





Kuldnõela nominendid



Kristina Viirpalu, kaubamärgiga KV Couture



Moekunstnik Kristina Viirpalu hindab vanade käsitöötehnikate ilu ja filigraansust ning ammutab inspiratsiooni just neist. Tema moeateljee KV Couture on Tallinna vanalinnas juba 10 aastat hääbuvaid käsitööoskuseid au sees hoidnud ning tänapäeva kiire elutempo kiuste aeglase käsitööna valmivat kõrgmoodi loonud. Ainsana Eestis kasutatakse Kristina ateljees iga toote tegemisel aeganõudvat käsitsi kudumist ja tikkimist - piste piste haaval, pärl pärli järel, üks õieleht ja pitsdetail korraga. Iga toode on eriline ja ainulaadne, algusest lõpuni käsitöö, samuti lisab disainile aktsenti tikkija eripärane ja unikaalne käekiri ning kandja temperament. Kristina on inspiratsiooni saanud Eesti traditsioonilistest käsitöövõtetest ja mustritest, võttes üle parimad tehnikad ja kauneimad jooned ning tuues need tänapäevasesse couture-maailma. Disaineri ühe lemmiktehnikana kasutatakse Eesti käsitöö tõelist pärli ehk imepeenena kootud Haapsalu salli, mis on pärit 19. sajandist. Võttes inspiratsiooniks tolleaegse romantismivaimu ja vanad tikandite motiivid ning mustrid, muundab Kristina selle traditsioonilise tehnika võtted äratuntavalt isikupäraseks ja kordumatuks moeloominguks, kus ühe kleidi valmimiseks võib kuluda mitu kuud.



Žüriiliige Kristina Herodes kommenteerib Kristina Viirpalu loomingut järgnevalt: "Kristina Viirpalu oleks justkui vaba manitsustest, kammitsatest ja reeglitest, mis siin kandis üldisemalt on omased. Tema käekiri on pigem pulbitsev, kirglik ja lõunaeuroopalikult lopsakas kui põhjamaiselt jahe. Tema loodud luksusmoes on palju sümboli staatusse tõusnud ideid, Haapsalu salli haldjakleitidest kuni tikitud bodideni välja, milles saavad kokku tants, draama, iidsed rahvusmotiivid ja kaasaja kirgede torm. Kristina Viirpalu tuntus ei lõpe Eestimaa piiridega - tema loomingu kandjaid on nii Läänemere taga kui ka kaugemal ning just viimasel hooajal tuleb õiglaselt esile tõsta tema saavutused rahvusvahelisel moeareenil."



Marit Ilison



Marit Ilison on kunstnik, disainer, ettevõtja ja Kristjan Raua kunstipreemia laureaat, kelle ainulaadne, „sosistavaks luksuseks“ nimetatud moelooming, mis põimib disaineri kultuurilise tausta ja isiklikud tunded, keskkonnasäästliku disaini ja kontseptuaalse kunstilise lähenemise, on püüdnud pilke nii kodu- kui välismaal. 2016. aasta suvel lansseeris moemaailma kultusbutiik 10 Corso Como Ilisoni kollektsiooni "Longing For Sleep" Milano moenädalal ning Marit Ilison on esimene Eesti moelooja, kes on Prantsuse Kõrgmoe Föderatsiooni poolt valitud ja kutsutud osalema Pariisi moenädala ametlikus programmis. 2014. aastal tiitliga Vogue Talent pärjatut Maritit kajastati 2016. aastal Vogue Italias kui Vogue'i edulugu, samuti on tema loomingut avaldanud The New York Times, Vogue Paris, Vogue Italy, Women’s Wear Daily ning mitmed teised rahvusvahelised väljaanded.



Žüriiliige Urmas Väljaots kommenteerib Marit Ilisoni loomingut järgnevalt: "Marit Ilison paistab silma sügava kontseptuaalse tunnetusega - ta oskab nappide vahenditega jutustada suuri lugusid ja see teeb tema minimalistliku loomingu kordumatuks. Üks müstilisemaid moeloojaid siinmail, keda ei saada silpigi kõmu ega meediakaadreid, kuid kelle riided äratavad moemaastikel tähelepanu ka Eestist kaugemal."



Kadri Kruus



Aksessuaaridisainer Kadri Kruusi loob tooteid, mille juured peituvad traditsioonides, ent millele on lähenetud kaasaegse tunnetusega. Aksessuaaride loomisel kasutab Kadri töövõtteid ja tehnikaid, mis on enamasti käsitöönduslikud ning nahatöös juba aastakümneid esindatud olnud - just seepärast ongi tema töökojas vaid üks õmblusmasin, sest üldjuhul tehakse kõik tööd käsitsi. Viimase viie aktiivse tegutsemisaasta jooksul on Kadri täiustanud oma baasmudeleid ning töötanud välja töövõtted, mis ühendavad vana uuega. Tema loomingu eesmärgiks on siduda traditsioonid tänapäeva kiire elutempoga, pannes klassika, kvaliteedi ja meisterliku käsitöö omavahel toimima nii, et sellest sünnib uus, julge ja innovatiivne vorm. Kadri Kruusi aksessuaarid muudavad glamuuri funktsionaalseks ja funktsionaalse multifunktsionaalseks.



Žüriiliige Kristina Herodes kommenteerib Kadri Kruusi loomingut järgnevalt: "Kadri Kruus väljendab ennast nahakunstis nappi joont, valitud värve ja praktilisi vorme eelistades. Tulemus on meisterlik ja veenev ning tema looming leidis kiiresti üles disainisõpradest kandjad. Kadri teeb unikaalseid asju, mis on jõudnud stilisatsiooniastmelt kõrgele. Kantav kunst ei pea olema koormatud looja ambitsioonide ega eneseotsingutega, vaid meisterlik, küps ja selge oma näoga."



Kuldnõela ja Hõbenõela kollektsioonid jõuavad lavale sügisese Tallinn Fashion Weeki raames, 12. oktoobril Vaba Laval toimuval Kuldnõela galal.