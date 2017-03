"Väga hea on valida ühe olulise sisetunde alusel: kadedus. Kelle vastu tunned suurimat kadedust, see on väga hea peksukott sinu jaoks! Ja seepärast on vaja, et ta jutt tunduks raskesti mõistetav, et saaksid öelda, et ta on loll. See ongi ju kõige olulisem - kui ta on loll, siis tuleb järeldada, et ise oled tark. Ükskõik, kui loll või tark su peksukott tegelikult on - see pole üldse oluline..." kirjutab ta.