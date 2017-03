“Vampiiritapja Buffy” ja “Angeli” näitlejatar Eliza Dushku tunnistas New Hampshire’ kooliõpilaste narkoteemalisel tippkohtumisel, et tal on seljataga pikk võitlus meelemürgisõltuvusega.

“Paljud inimesed ei tea, et olen samuti alkohoolik ja et ma olin aastaid narkomaan,” rääkis 36aastane näitlejatar New York Daily Newsi teatel. “Jään selleks alati, aga minu ja endiselt joova või uimasteid pruukiva alkohooliku või narkomaani vahe on see, et mina olen kaine. Ma ei joo ega pruugi enam narkootikume.”

Eliza hakkas enda sõnul kanepit tõmbama vaid 14aastasena. “Keskaste ja keskkool on väga rasked. Väga. Varjame sisimas, et oleme meeleheitel. Hormoonid möllavad, mõned noored on cool’id, me püüame massi sulanduda. See on hullumeelne,” rääkis Dushku, kelle sõnul oli kanep toonud talle õndsaliku tundetuse.