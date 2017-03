Kas Tallinnas peaks ikka toimuma seksuaalvähemuste paraad? Korraldajad andsid oma Facebooki lehel teada, et tänavu augustis leiab taas aset Tallinn Pride.

Kõigile ei ole aga taoline rongkäik meeltmööda, varem on see kaasa toonud ka osalejate ja konservatiivselt meelestatud inimeste kokkupõrkeid. Saates debateerivad sel teemal reformierakondlane Yoko Alender ja Jaak Madison EKREst, kellelt uurib Mihkel Raud ka, kui kaugel on kooseluseaduse rakendusaktide riigikogus vastuvõtmine.