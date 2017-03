Austraalia võimud on esitanud süüdistuse rohkem kui 931 erinevas kuriteoepisoodis mehele, kes sotsiaalmeedias Justin Bieberiks kehastunult pettis lastelt alastifotosid välja ning kuritarvitas neid seksuaalselt.

42aastast meest süüdistatakse ka kolmes vägistamises ja viies lapsealise seksuaalses kuritarvitamises, vahendab BBC News.

Pedofiilil oli üle maailma 157 ohvrit, neist 50 USAst ja kuni 20 Suurbritanniast. Infot veel kogutakse. Uurija Jon Rouse nimetas juhtumit jõletuks ning manitses Bieberi fänne ja nende vanemaid valvsusele.

“Tõsiasi, et nii paljud lapsed jäid uskuma, et suhtlevad selle konkreetse kuulsusega, viitab vajadusele tõsiselt ümber mõelda, kuidas me ühiskonnana oma lapsi internetiohutuse asjus harime.”