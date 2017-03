Tallinna linnavalitsus võttis vastu Retke tee 34 // Tervise tn 28 krundi detailplaneeringu, millega soovitakse luua Tallinna Lastehaiglale võimalused haiglakompleksi laiendamiseks.

Detailplaneering hõlmab 4,97 ha suuruse maa-ala. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on alale ehitusõiguse määramine olemasoleva 7-korruselise haiglakompleksi laiendamiseks, kuni 6 maapealse ja 1 maa- aluse korrusega haiglahoone (D korpus) rajamiseks ning kuni 6 maapealse ja 1 maa-aluse korrusega parkimismaja ehitamiseks. Planeeritav maa-ala asub Mustamäe linnaosas J. Sütiste tee, Sõpruse puiestee, A. H. Tammsaare tee, Retke tee ja Tervise tänava vahelises piirkonnas. Lähipiirkonnas paiknevad valdavalt 1960. aastatel tüüpprojekti järgi rajatud 5–9-korruselised korterelamud.

Planeeringualast põhja suunas asub Põhja-Eesti Regionaalhaigla kuni 13-korruseline hoonetekompleks.

Mustamäe linnaosa üldplaneeringu kohaselt kuulub planeeringuala IX mikrorajooni. Üldplaneeringu maakasutuse kaardi kohaselt on selle piirkonna puhul tegemist tervisehoiuasutuste arengualaga. Detailplaneering on Mustamäe linnaosa üldplaneeringuga kooskõlas.

Haiglakompleksi laiendamisevajadus on detailplaneeringus antud perspektiivsena, tulenedes võimalikest meditsiinitehnoloogilistest muudatustest olemasolevas hoonekompleksis. Erinevad haiglakompleksi korpused on omavahel ühendatud nii maa-aluste tunnelitega kui ka maapealsete galeriidega alates 2. korrusest.

Parkimismaja katusele on ette nähtud helikopteriplats ja parkimismaja teenindaks nii Tallinna Lastehaigla, kui Põhja-Eesti Regionaalhaigla külastajaid. Hoonele on kavandatud maa-alune tunnel, mille kaudu pääseb Lastehaiglasse ja Põhja-Eesti Regionaalhaiglasse. Parkimismajja on kavandatud 681 parkimiskohta.

Detailplaneeringu koostamise algatamist taotles Sihtasutus Tallinna Lastehaigla. Detailplaneeringu koostamine algatati Tallinna Linnavalitsuse 17. juuni 2015 korraldusega. Detailplaneeringu eskiislahenduse ja lähteseisukohtadega sai tutvuda 10.–17. augustini 2015 Mustamäe Linnaosa Valitsuses ning 18. augustil 2015 toimus detailplaneeringu eskiislahenduse tutvustamiseks avalik arutelu. Avaliku väljapaneku kestel detailplaneeringu eskiislahenduse kohta vastuväiteid ja ettepanekuid ei esitatud. Detailplaneeringu koostas ConArte OÜ.

Tallinna Linnaplaneerimise Amet ja Mustamäe Linnaosa Valitsus korraldavad lähiajal vastuvõetud detailplaneeringu avaliku väljapaneku.