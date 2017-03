1. Mõtle suguelunditest kaugemale

Rahuldus ei hõlma ainult sekslelu ja masturbeerimist. Esimene ja kõige olulisem on end oma kehas hästi tunda. Kreemita end, lase massaaži teha ja õpi end armastama. Meil on tihti kompleksid, et milline on me keha, me lõhn, maitse. Kuni me neist hirmudest ei vabane - me ei koge tõelist õndsust.

2. Tea ja koge

Enne vibraatori ostmist peaksid teadma, et millist orgasmi sa eelistada - välist või sisemist?! Mõned eelistavad mõlemat korraga? Kui oled mingi kindla valikuga harjunud, siis äkki oleks aeg proovida teist? Kui oled harjunud kogema orgasmi tänu kliitori stimuleerimisele - äkki on aeg tungida sügavamale ja kogeda midagi uut?

Aju on kaval ja õpib kiiresti, kuidas kindlal viisil aidata sul orgasmini jõuda. Aga ära lase ühel ja samal mõnul end kamandada. Kasuta erinevaid viis, vibraatoreid, asendeid - eraldi või koos. Erinevad vibraatorid annavad sulle ka erineva orgasmi.

3. Kahekordista mõnu

Kuigi masturbeerimine on eelkõige enda rahuldamine, siis pole keelatud suurema mõnu ja kogemise eesmärgil kaasata ka kaaslast. Ühiselt rahuldades õpid midagi ka tema kohta.

Kaugsuhtes saab ühiselt läbi veebi ja netiseadmete koos tunda erutust ja kogeda mõnu.

4. Tee enesele eelmäng

Enamus suhtub masturbeerimisse, kui millessegi nürisse tegevusse - tuleb lihtsalt vaevast vabaneda. Tegelikult peaks võtma seda kui armatsemist iseendaga. Valmista end ette ja eruta end, mitte ära kiirusta lõpuga. Stimuleerivad kreemid nibudele või kliitorile - juba on su aeg endaga palju põnevam!

5. Armasta libestit

Paljude naiste jaoks näib libesti kasutamine justkui läbikukkumine. See ei tohiks nii olla! Erutudes märgub su keha eelkõige seest, mistõttu ei pruugi seda libedust jaguda su vulvale. Libesti väldib hõõrdumist ja aitab orgasmini jõuda.

6. Ära alahinda sekslelusid