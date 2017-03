Erakondade rahastamise järelevalve komisjoni (ERJK) esimehe Ardo Ojasalu hinnangul on tegu huvitava kaasusega. „Esmalt tuleb selgeks teha, kas tegu on konkreetse isiku valimisreklaamiga. Kui selgub, et tegu on isiku reklaamimisega, siis peab erakond või isik, kelle kasuks kampaaniat selle veega tehakse, toote väljalaskjale selle kinni maksma. Aga see on hetkel väga hüpoteetiline käsitlus,“ ütles Ojasalu.

Ta lisas, et pole vahet, kui reklaami tehakse kandidaadi teadmata. „Äriühing ei tohi sponsoreerida kandidaati tema teadmisel, soovitusel ja tahtmisel ja vastupidi. Rahastamise reeglid on niiviisi tehtud. Mõlemal juhul peab kogu rahastamisprotseduur olema tehtud seaduslikult. See eeldab loomulikult seda, et tegu on poliitilise- või valimisreklaamiga.

Ojasalu viitas ka K-kohukese juhtumile. „Kui kasutatakse mõne isiku nime tootes, siis see ei tähenda automaatselt, et tegu on poliitreklaamiga. Kui selle selge ja keskne eesmärk on olnud oma kaubale selle isiku kaudu edevamalt reklaami teha, siis on ikkagi tegu kaubareklaamiga. K-Kohuke oli rüütatud ühte poliitilisse kaubamärki. Kas praegusel juhul on tegu samaga või mitte – see ongi täpse hindamise küsimus,“ võttis Ojasalu oma seisukoha kokku.

Aseesimees Tarand viskas palli meediale

ERJK aseesimees Kaarel Tarand: „Kui ettevõtja või ettevõtjate ühendus, keda mingi poliitiline valik ja otsus (nagu seda on riigi alkoholipoliitikaga seonduv) vahetult puudutab, sellele poliitikale mingi toetuse või kriitikaga reageerib, on see loomulik osa avalikust ühiskondlikust mõttevahetusest. Oleks imelik, kui mistahes huvirühmad neid mõjutava poliitikakujunduse osas seisukohti üldse ei võtaks. Valimisseadus ei reguleeri kaupade ja teenuste vabaturgu ega seal pakutava nimetusi. Antud tootele teeb praegu reklaami ajakirjandus, mitte tootja ise. Ja täitsa avalikult, mitte varjatult.“

Tarandi sõnul puudub ERJK-l volitus tegeleda muuga kui valimistel osalevate erakondade ja seal kandideerivate isikutega. „Kes kandideerib, selgub aga alles siis, kui kandidaatide nimekirjad on kinnitatud,“ märkis Tarand.

Ka antireklaam on positiivne

Suhtekorraldaja Janek Mäggi arvates tulevad kõik sellised naljaga tehtud asjad kõigile osapooltele ainult kasuks. „Kui reklaamis satiiri, nalja või pilkena kasutatud isik või ohver ei ole ise selles kampaanias osaline, siis see mõjub veenvamalt ja tema mõju on suurem. Kui ma praegu seda konkreetset silti vaatan, siis sellest ma võin küll järeldada, et see on täpselt see, mida tahetakse meile müüa.“

Erakonnal on kasulik vaikida või sellest eemalduda. Ja valimiskampaaniat ei peagi Mäggi arvates väga tõsiselt võtma. „Ma ei usu, et konkreetne erakond oleks selle taga või andis vihje. Pigem tahtis tootja endale marketingi teha. Ja see ongi mõistlik. Kaval on ju võtta selline seisukoht, et see on „katastroof“, „õudne“. Siis saab hästi endale tähelepanu, sest ikka on ju konflikti vaja. Kui nad ütleksid, et see on tore, siis see oleks ju igav. See toode sobib tegelikult ju väga hästi ministri kuvandiga kokku. Kahju see talle kindlasti ei tee.“

TOPELTSÜMBOL? „Jevgeni“ vee sildil ossikükkival ja silmnähtavalt minister Ossinovskit meenutaval tegelasel ripub kaelas ratas. (Kuvatõmmis)

Tootja: võrdlus tuntud poliitikuga on meelevaldne

Pühajõe õllepruulide sõnul on nemadki kuulnud mingist Ossinovski veest, mide neil paraku pole, sest nende toode kannab nime „Jevgeni“. „See on nagu mõne Ameerika filmi tiitrites: kõik tegelased on väljamõeldud, kui kellelgi tekib assotsiatsioon elava tegelasega, siis see on tekkinud selle inimese peas. Nalja peab elus olema,“ märgib Rain Epler, kelle sõnul läheb vesi tarbijatele peale kui leilivesi kuumale kerisele.

Tõsiasjaga, et pahatahtlikud või kadedad inimesed võivad hetke hitt-toodet käsitleda varjatud reklaamina, pole õllepruulid valmis. „Kas pruulikoda on selleks valmis? Ei, kuna ei ole teemale selle nurga alt mõelnud,“ vastas Epler.

Politoloogid: valimiste kaugus päästab

Valimisi uuriv politoloog Rein Toomla märkis: „Kui valimisteni on jäänud rohkem kui pool aastat, siis ma ei usu, et organid, kes on kohustatud jälgima seost reklaami ja poliitika vahel, ütleksid, et see on nüüd valimisreklaam. Seda ma hästi ei usu. Kui see oleks nüüd juhtunud kuskil septembris, siis arvatavasti küll. Ei ole veel üldsegi kindel, et Ossinovski üldse kandideerib.“

Poliitikavaatleja Karmo Tüür viitas avalikkusel märkamata jäänud detailidele: “Pudelil on ju tegelikult kaks tegelast peal: nn ossikükki tegev mees, kes miskipärast meenutab Ossinovskit ja teine asi on sümbolina – tal ripub kaelas ratas. Kumba siis lõpuks reklaamitakse? Kindlasti pole sellega mõeldud Jevgenile (Ossinovski) ega ka Ratasele pai teha. See on situatsiooni ära kasutamine ärieduks.“

Sotsidel pole vee vastu midagi

Tööminister Jevgeni Ossinovski viibis puhkusel, Õhtulehega rääkida ei soovinud ja palus küsimusega tegeleda oma abilistel. „Üldiselt peaks iga inimene jooma paar liitrit vett päevas. Mis saab kellelgi selle vastu olla, kui Eesti ettevõtjad puhast ja kosutavat joogivett pudelisse villivad, vastutades loomulikult selle eest, et nad järgiksid sealjuures kõiki seadusi ja norme. SDE ühegi joogivee ega teise toiduaine valmistamise ja turustamisega ei tegele,“ sõnas SDE peasekretär Kristen Kanarik.