Saksa filmigalal Goldene Kamera võttis Ryan Goslingi preemia vastu tema teisik.

Müncheni kokk Ludwig Lehner kepsles lavale ning võis ehk mõne lühinägelikuma tõesti ära petta, kuid vähemalt publiku seas itsitava Nicole Kidmani näost oli näha: tema ei lasknud end ninapidi vedada. Colin Farrell aga vaatas laval toimuvalt ülimalt tõsisel pilgul.

Ehkki Daily Maili andmeil korraldas farsi koomikute tandem Joko Wintersheidt ja Klaas Heufer-Umlauf, kes olevat suutnud tseremoonia korraldajaid veenda, et Gosling saabub tõesti galale. Õhtujuht Steven Gätjen paistab aga vale-Goslingit lavale kutsudes kahtlaselt toonitavat, et tegu on ühe ja ainsa Ryan Goslingiga...