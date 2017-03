President Kersti Kaljulaid sõitis täna visiidile Liibanoni, kus kohtub UNIFIL missioonil teenivate Eesti kaitseväelastega. Lisaks on kavas kohtumised Liibanoni presidendi ja peaministriga.

"Eesti kaitseväelased osalevad missioonidel juba alates 1995. aastast. Me ei ole juba ammu pelgalt julgeoleku tarbijad, meie kaitseväelased panustavad ka praegu turvalisema maailma loomisse. Sealhulgas Liibanonis, kus on hetkel meie suurim missioon," ütles president Kaljulaid.

Riigipea kohtub ka UNIFILi missiooni ülemaga. Delegatsiooni koosseisu kuuluvad ka kaitseväe juhataja kindral Riho Terras, välisministeeriumi kantsler Rainer Saks ning kaitseministeeriumi kantsler Jonatan Vseviov. Eesti panustab ÜRO rahuvalvemissioonile Liibanonis (UNIFIL) mehhaniseeritud jalaväerühmaga koos logistikaelemendi ja staabiohvitseridega.

Hetkel on Eesti missiooni suuruseks 38 kaitseväelast. Rühma ülesanneteks on vaatlus, patrullid ning kontrollpostide mehitamine. UNIFILi ülesanne on ära hoida vaenutegevuste tekkimine, toetada Liibanoni relvajõude Lõuna-Liibanonis ja koordineerida Liibanoni ning Iisraeli valitsuste tegevust selles küsimuses.

Samuti on UNIFILi ülesanne aidata tagada humanitaarabi kättesaadavus tsiviilelanikele ja toetada sisepagulaste vabatahtlikku ja turvalist koju naasmist.