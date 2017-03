Tere ASi pankrotihaldur vandeadvokaat Maire Arm kutsus tagasi senised Tere nõukogu liikmed ning valis uue nõukogu, kuhu kuuluvad Pharma Holding OÜ juhatuse esimees Katre Kõvask, Kamakamaka OÜ juhatuse liige Erik Haavamäe ning Ellex Raidla partner Sven Papp. Nõukogu määras juhatajaks Margit Taltsi, kes on pikaaegse juhtimiskogemusega kaubandus- ja toidutööstusvaldkonnas.

"Margit Talts on pikaajalise toidutööstuse juhtimise kogemusega ning toob Tere juhtimisse asjatundlikkust ning värskust," ütles Tere ASi uus nõukogu esimees Katre Kõvask.

"Nii töötajate kui ka koostööpartnerite vaates on Tere majandustegevus olnud mõnda aega ebakindel, kuid usun, et Margit suudab meeskonda motiveerida ning suunata Tere stabiilsesse arengusse. Tahame, et Teres töötavad inimesed tunneksid end kindlalt. Samal ajal jätkub ka Tere saneerimiskava. Perioodil, mis konkurentsiamet menetleb koondumisluba, on meie ülesanne hoida ettevõte parimas võimalikus vormis."