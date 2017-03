Prantsuse Elviseks kutsutud Johnny Hallyday võitleb vähiga.

73aastane legendaarne laulja kinnitas fännidele, et tema elu pole ohus ja et ta saab parajasti ravi, kuid ajakirja Closer andmeil on asi siiski tõsine.

Hallyday, kelle õige nimi on Jean-Philippe Smet, on prantsuskeelsete maade populaarsemaid lauljaid. Aastakümneid kestnud karjääri jooksul on rokkari plaate müüdud üle saja miljoni eksemplari. Ta on mänginud ka filmides.