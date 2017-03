Facebookis jagatakse ohtralt ühe ema mure ja valu, kus ta nohu saanud laps pidi kogema meeletut kõrvavalu ja lõpuks suisa verist kõrvapõletikku.

Iga lapsevanem teab, et valutava kõrvaga last ei lohuta miskit. Kõik räägivad ja arstid kordavad, et nohune laps peab jääma koju. Siiski leidub vanemaid, kes ei pea seda millekski. Nii viivad nad oma nohuse lapse lasteaeda, kooli, kust ka teised kaaslased viiruse korjavad.

Murelik ja õnnetu lapsevanem kirjutab Facebookis, et mõtles pikalt - kas jagada pöördumist Facebookis või mitte.

"Ma ei teagi kuidas alustada, aga tunnen, et pean seda jagama. Kuna olen usinalt sõna võtnud haiguste teemal, siis teen seda ka edasi," alustab ta.

Nii kirjutab muretsev ema: "Saadan Teile ühe väga koleda pildi ja ütlen südamest, et seda valu ei sooviks ka kõige hullemale vaenlasele. Paljud lapsevanemad on seda kindlasti kogenud ja nüüdseks ka mina. See pilt näitab seda, et ka kolm päeva korralikku nohuravi võib tähendada kõrvapõletikku - katkine kuulmekile, 38-39 palavik, põrgulik valu ühes pisikeses kõrvas, terve öö kibedaid pisaraid ja esmaabi ning antibiootikumide otsimine valveapteegist, sest EMOst saad ainult diagnoosi kinnituse ja retsepti ravimile! Edaspidi pesemine ja ujumine kõrvatropiga ja hirm, et iga nohu lõpeb tohutu valu ja pisaratega. Ja ikka tuleb mulle kõrvu lause, et see nohu ei nakka, nohu pole haigus, mida ravida, nohu kaob 7päevaga kui ravida ja samuti seitsmepäevaga kui ei ravi!

Osade laste immuunsüsteem on tõesti nii tugev, et nohu ei sega ja midagi nii tõsist ei juhtu, kuid kahjuks kõik lapsed ei ole nii tugevad!

Kuna järjekordselt nägin üht nohust last lasteaias, siis jagan seda tulemust, mis nohust võib vähese ajaga saada. Ei tea, kas minu laps sai nakkuse lasteaiast või külmetasin ta ise ära, kuid kolm päeva ravi ei aidanud ( ja ma ravin oma last korralikult, paljud nimetavad seda piinamiseks, kes näinud, aga seni on see aidanud) ja lõppes vasakpoolse kõrvapõletikuga ja vaid kolme päevaga!!!! See võib juhtuda meist igaühega, palun hoolige oma lastest, hoolige teistest! Pühapäeva öö vastu esmapäeva kell 5 saime lõpuks magama kisa saatel ja tulemus on see, mis pildil näha - verine põletik kõrvast väljas!

Hetkel ehk esmaspäeva õhtul on endiselt lapsel palavik 38,7, kuid ta vähemalt ei karju enam mu käte vahel ja on rõõmsameelne. Minu ainuke viga oli see, et ma ei jooksnud kohe EMOsse pühapäeva lõunal, kui laps esimest korda kaebas kõrvavalu, sest siis oleks veel olnud võimalus last sellest valust säästa, mis teda õhtul ees ootas! Hoolime rohkem! Tugevat tervist kõigile!"