Tallinna Linnavolikogu Reformierakonna fraktsiooni aseesimehe Õnne Pillaku sõnul tuleb järgmistel aastatel Tallinnas senisest enam investeerida lasteaedade remonti selleks, et kõik Tallinna lasteaiad oleksid kaasaegsed ning mugavad õpi- ja mängukohad lastele.



"126 lasteaia remonditöödeks on linn käesoleval aastal eraldanud 1,7 miljonit eurot, mis teeb lasteaia kohta ca 13 500 eurot aastas. Paraku on igas linnaosas rohkem kui üks korralikku remonti vajav lasteaed ning on selge, et taolistele lasteaedadele ei ole antud summa piisav abi," rääkis Pillak ning tõi ühe näitena Põhja-Tallinnas asuva Maasika lasteaia.

Pillaku sõnul on hea, et Euroopa Liidu toetuste abil on loodud Tallinnasse uusi lasteaiakohti, kuid see pole siiski piisav. "Lisaks uute kohtade loomisele tuleb investeerida olemasolevatesse lasteaedadesse. See on Tallinna linna kohustus, mis tuleb seadusest, mitte üksnes Reformierakonna fraktsiooni arvamus."

Reformierakonna fraktsiooni aseesimees usub, et eesmärk teha kõik Tallinna lasteaiad korda on tehtav. "Kui abilinnapea Kõlvart suhtuks lasteaedade remontimisse sama suure innukuse ja tahtejõuga nagu ta võitleb vene koolide õppekeele erandi eest, oleks olukord märgatavalt parem," on Pillak veendunud.

Täna vajab 126st Tallinna lasteaiast korralikku remonti ligikaudu kolmandik.