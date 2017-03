Ehkki Ben Affleck ja Jennifer Garner teatasid peaaegu kaks aastat tagasi oma abielu purunemisest, pole nad tänini ametlikult lahutatud.

Sahistati, et Affleckil oli suhe lapsehoidjaga. Kuid nüüd väidab ajakirja People allikas, et kümme aastat kestnud liidul, millest sündis kolm vahvat last, on veel lootust. Jennifer olevat nõuks võtnud Benile uus võimalus anda.

“Jen on lahutuse seisanud,” kinnitab insaider. “Ta tõesti tahab Beniga suhted ära klaarida. Nad proovivad uuesti.”