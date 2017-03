Saksamaal Düsseldorfis leiti eile ehitustöödelt Teise maailmasõja aegne lennukipomm, mis võib transportimiseks liialt ohtlikuks osutuda. Seetõttu evakueeritakse piirkonnast ligi 8000 inimest.

Seoses leiuga on lisaks maanteedele häiritud ka raudteeliiklus, kirjutab Spiegel. Inimestel on palutud sihtkohta jõudmiseks varuda lisaaega. Näiteks Düsseldorfi lennujaama jõudmiseks kulub tavalisest kaks tundi enam ja võimalik, et lennuliiklus peatatakse mõneks ajaks sootuks.

Leiu kahjutuks tegemisega alustatakse niipea, kui evakueerimistööd on lõppenud.

Pole välistatud, et pomm lõhatakse kohapeal.