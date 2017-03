"Harry Potteri” saagas figureerinud Jim Tavaré lebab haigla intensiivraviosakonnas raskes seisus.

“Harry Potteris ja Azkabani vangis” kõrtsipidaja Tomi mänginud Tavaré sattus oma autoga laupkokkupõrkesse ja sai mitmeid raskeid vigastusi – ta murdis kaela ja 15 roiet ning tema kopsus on torkehaav. Ka parema jala luu on mitmest kohast murtud.

Õnnetusest teatas Facebookis Tavaré abikaasa Laura. “Jimile on seni tehtud kaks vereülekannet ja ta läheb kohe esimesele lõikusele,” kirjutas Laura. “See on päriselt, see pole filmiroll,” kutsub ta fänne üles Tavaréle pöialt pidama.