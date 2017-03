Lõuna-Aafrikast pärit Emlyn viis oma Ukraina kihlatu kohalikku haiglasse, kus arst patsiendile läbivaatuse tegi. Loomulikult sai ta ka teada, et naine on rase.

Abu Dhabis arreteeriti paarike, sest arsti poole pöördunud naise oli rase, aga mitte abielus. Šokeeritud tohter teavitas koheselt politseid, et rikutud on seadust - paar on seksinud enne abielu!

Politsei tuli ja arreteeris paarikese, sest Araabia Ühendemiraatides on seks enne abielu keelatud ja suisa kuritegu.

Emlyni ema Linda sõnul on kõik mures ja otsivad vastuseid küsimusele - mis saab edasi?

Ta rääkis Netwek24-le, et iga kord infot saada püüdes - tekib tunne, et jookseks justkui vastu seina. Pered ei tea, et kas paarikesel on üldse advokaat või seaduslik esindaja.

Väidetavalt üritab Ukraina saatkond saada luba, et paarike saaks abielluda. Või võimalust neid maalt lihtsalt välja saata.

Lindal on infot, et süüdistust veel esitatud ei ole, aga kohalikud võimud teevad teste ja uurivad, et kaua paarike seksuaalselt aktiivne on olnud.

Naise sõnul ta ei kujuta ette, kuidas taolist asja üldse uurida saab.

"Tundub, et teda justkui vägistatakse võimude poolt," muretseb tulevane vanaema, et kogu see jama võib lootele halvasti mõjuda.

"Ainus, mis nad valesit tegid - nad armusid," muretseb ja loodab Linda parimat.