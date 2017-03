Stockholmi äärelinnas Kistas leiti ühest autost kaks kuulihaavadega noormeest, kes hiljem surid. Tulistamine toimus koolimaja lähedal.

"Kell 22.06 teatati meile, et Kistast on leitud kaks kuulihaavadega inimest," vahendab The Local Stockholmi politsei pressiesindaja Anna Westbergi sõnu.

Üks meestest suri tund pärast tulistamist, teine kohaliku aja järgi kell 4 varahommikul.

Kuigi politsei pole väidet kinnitanud, oli Aftonbladeti andmeil ohvreid tulistatud pähe.

Seoses juhtunuga pole veel ühtegi kahtlusalust kinni peetud.