"Söör, teil on imeilusad toidunõud. Nad toonitavad teie ülimalt aristokraatlikku maitset. Ma olen vaimustatud!"

"Jah, söör. See komplekt on tõesti haruldane hiina portselan 17. sajandist. Aga see madal piaal, mille ostsin äsja oksjonilt, on mulle siiski armsam ja meeldib mulle eriliselt."

"Aga mille poolest söör?"

"Teate, kui siin on sees olnud maitsev kaste või keedis, siis on pärast söömist teda lihtsalt hea puhtaks lakkuda."