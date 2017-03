Jutt vaesusest ajab aga võimulolijaid iiveldama, nad ise ei koge vaesuse tõelisust kunagi. Nii arvavad lapsevanemad.

Eesti Lastevanemate Liidu uuringujuhi Ivar Tröneri sõnul elab enese hinnangul suhtelises vaesuses 23,7 ja absoluutses vaesuses 10,11 protsenti lapsevanematest.

"Absoluutse vaesuse piiri määramise lävepakk on meil kuritegelikult madal. See ei võta arvesse perede tegelikke kulutusi ja see ei kata isegi minimaalse toidukorvi vajadusi," selgitab Tröner.

