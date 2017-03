Haapsalu endisele kodukaitseülemale ei mahu pähe, kuidas on võimalik, et Siberist koju jõudnud omanik saab tagasi oma kodu, müüb selle riigile ning saab selle siis uuesti endale kui õigusvastaselt võõrandatud vara.

Tartus pärit 73aastane Aleksander Soome on Haapsalus elanud üle poole sajandi ja peab end juba ammu õigustatult läänemaalaseks. Haapsalus ja selle ümbruses on möödunud tema töömehepõli, siin on üles kasvanud tema kolm last ja siin veedab ta ka oma vanaduspõlve.

"Niisama vedelemiseks tõesti aega ei ole, aga moeasjaks saanud kepikõndi asendab mul töö vanale tuttavale kuuluvas metsas, millest kujundan jõudumööda parkmetsa," avab aastates mees oma igapäevategemiste sisu.

"Kui tervis lubab, käin mõnikord kalal. Olen ka FIEna kirjas, kuid eks minu eas peab selle rahmeldamise juures ikka üha tõsisemalt oma jõuvarudega arvestama."