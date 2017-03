«Kui nii väikese tööturuga riigis nagu Eesti juhtub sekka mõni eriala, kus naise keskmine palk on suurem kui mehel, siis sõltub see tõenäoliselt juhuslikest asjaoludest. Piisab vähestest naistest, kes on end üles töötanud, andekad ja töökad,» ütles võrdõigusvolinik Liisa Pakosta. (Arno Saar)