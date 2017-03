Juubilarist telemehe kõige lähedasemad inimesed on abikaasa ja poeg, kes on temaga kaasa mõelnud ja vajadusel teda ka tagasi hoidnud.

"Elu ongi julgustükk. Elada tuleb julgeda – kui sa oled selle juba ette võtnud, siis tuleb see nii ära teha, et jääd ise ka rahule," tõdeb Juhan Paadam muiates. Ta juhtis peaprodutsendina Tallinnas toimunud Eurovisioni lauluvõistluse korraldamist ja tuli koos tohutu meeskonnaga sellest katsumusest auga välja. Praegu, kui Paadamil on täitunud 70. eluaasta, on just seetõttu tema isiklikus alfabeedis ohtralt e-tähte, kuid kõik tema elus seostub ühel või teisel viisil märksõnaga "Eurovision".

EESTI EUROVISIONI ISA: Kui vaid saaks, sõidaks Juhan Paadam koos lauljanna Eda-Ines Ettiga veel kord Eurovisionile – ta usub, et nüüd, kui Ines on küpsem artist, võiks tal minna konkursil paremini kui 2000. aastal. (Tiina Kõrtsini)

A nagu Albert Scharf ja Ain Anger "Albert Scharf oli kauaaegne EBU president. Õpetaja, toetaja ja eeskuju. Kui ma ütlesin talle, et vajame abi, selgitamaks Eesti valitsusele ja valitsusjuhile avalik-õigusliku ringhäälingu problemaatikat, võttis ta kätte, tuli minu palve peale Eestisse ja sõitis pärast läbi ka Läti ja Leedu.

Minu teine a: ooperilaulja Ain Anger – tema bassihääl kõlab üle Euroopa lavade. Ta on näide, kuidas püsiv ja sihikindel töö viib väikesest Eestist pärit ande väga kaugele. See ei tule iseenesest." Paadam ei tunne küll Angerit isiklikult, kuid ta on tohutu ooperifänn.