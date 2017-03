Eile õhtul raskete põletushaavadega haiglasse toimetatud 22-aastase Eestis elava süürlanna seisund on endiselt väga raske ja vähemalt paar tundi tagasi oli ta endiselt teadvuseta.

Hetkel on selge, et need põletushaavad ta sai oma elukohas, kus samal ajal viibisid ka tema abikaasa, 19-aastane Süüria noormees, ja nende umbes kahe-aastane laps, vahendab ERR.ee.

Küsimusele, kõuvõrd sotsialiseerinud see perekond Eestis oli, vastas prokurör Saskia Kask järgnevalt: "Meile teadaolevalt neil kummalgi praegusel hetkel tööd ei olnud ja kuivõrd tegu on siia võetud pagulastega, siis tugiisikud on neil olemas. Mis puudutab aga nende sotsialiseerumist, siis selle koha pealt, ma arvan, ei ole tegelikult prokuratuur õige neile hinnangut andma, aga arusaadav on see, et sellise keelebarjääri tõttu neil väga aktiivset sotsiaalset elu ei olnud. Ja seni meil pole andmeid, et nende hakkamasaamine ühiskonnas oleks kuidagi negatiivselt silma torganud – näiteks mingeid varasemaid rikkumisi ega probleeme politseiga sellel perekonnal ei ole olnud."

Eile õhtul kella 19 paiku viis kiirabi Tallinnas Lasnamäel asuvast korterist haiglasse põletushaavadega Süüriast pärit noore naise. Kahtlustatavana on kinni peetud tema 19aastane abikaasa.

Prokurör Kask ütles täna Õhtulehele, et praegu on politseil laual kolm täiesti võrdset versiooni, mida uuritakse. "Esiteks, me uurime, kas tegemist võis olla õnnetusega. Kas see võis olla enesetapukatse. Kolmas võimalus on see, tegemist oli kuriteoga. Kui kuriteoga, siis saab selle toimepanijaks olla ainult abikaasa."