Teleeksperdi sõnul võis selle aasta filmi- ja teleauhindade nominente ette aimata.

"Hirmus tore, et see toimub!" rõõmustab teleekspert Jüri Pihel , et Eestis jagatakse lõpuks ometigi tele- ja filmiauhindu. "Minu meelest on selle ala inimestele konkursi tegemisest räägitud juba 15 aastat."

Jüri Pihel (Mati Hiis)

Tal on õnnestunud osaleda filmi- ja teleauhindade jagamisel, kuid naaberriigis Soomes. Pihel tegi koos naabritega Eesti–Soome meelelahutuslikku dokumentaalfilmi, mis valiti parimate meelelahutussaadete kategooria nominentide hulka.

"Pean ütlema, et tegijatel võttis ikka silma niiskeks, kui nad sinna valiti. Ma ei saanud üldse midagi aru, mulle oli see nagu kosmos ja unelm – teises riigis konkureerida! Minu kolleegidel, kes olid väga kogenud Soome ETV tegijad, oli ikka siiralt hea meel. See on suur saavutus," meenutab kauaaegne teletegija.