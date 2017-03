Tänane prooviabielu oli lausa pöördeline - läksid vanad mehed, tulid uued mehed ning maha peeti ka korralik pidu.

Tänases saates panid nutikad neiud proovile ka abielu esimeste vahetusmeeste ehitusoskused. Nii geniaalset leiutist, nagu Starteri pudeli katusega linnumaja pole juba ammu nähtud. Katuseaknaga linnumaja, kust tuleb sooja ja valgust ning kassid libisevad samuti maha - kas tegu võiks olla uue Eesti Nokiaga?

(TV3)

Heleni ja Kalvi-Kalle vahel oli tekkinud nii suured tunded, et isegi Kalvi-Kalle arvas, et need on suuremad kui vaja. Helen viis noortaluniku ka klubisse, kus mees ainult “ma tahan koju” oskas öelda.