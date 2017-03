Riigikogulane Tanel Talve tegi eilse naistepäeva hommikul Tallinnas lasteaia ees avarii: tagurdas otsa raseda naise autole. "Mina ei sõitnud teile otsa!" vaidles Talve pärast kokkupõrget, õiendas ja süüdistas ega mõelnudki vabandada.

Kokkupõrget oma silmaga pealt näinud Anne-Mari on kindel, et kokkupõrke põhjustas just riigikogu liige. Anne-Mari selgitab, et eile hommikul veidi enne kella üheksat seisis ta Kalamajas Kellukese lasteaia ees oma auto juures ja ootas abikaasat.

"Märkasin, et tohutu laev [Talve suur maastur] on pargitud poolviltu, võttes ära praktiliselt kaks kohta," viitab Anne-Mari riigikogulase autole, mis lasteaia ees üle mitme parkimiskoha laiutas. "Selle kõrvale hakkas nikerdama üks teine auto: nikerdas ja nikerdas ja tundus, et saab sinna ikkagi lõpuks vahele," kirjeldab Anne-Mari.

AVARIIPAIK: Tanel Talve tagurdas oma maasturiga teisele autole otsa Kalamajas Kannikese lasteaia ees, kuhu ta läks naistepäeva puhul töötajatele kringlit viima. (Alar Truu)

Pealtnägija lisab, et maasturi juht istus sel ajal rooli taga ja jälgis, kuidas tema kõrvale püüab parkida sõiduk, mida juhtis naisterahvas.