Edgar Savisaare poeg, riigikogu keskfraktsiooni liige Erki Savisaar ütles, et kuigi tema kohalikel valimistel osalemine on kindel, ei ole veel selge, kus piirkonnas ta seda teeb – see sõltub Erki sõnul isa Edgari otsusest.

Edgar Savisaare kandideerimine sõltub aga omakorda tema tervisest, vahendab ERR.ee "Ringvaadet". "Kui isa kandideerib, siis tõenäoliselt ma olen Mustamäel, kui ei kandideeri, siis on tõenäoline, et tuleb minna Lasnamäele," ütles Erki Savisaar.

See, kas Edgar Savisaar valimistel osaleb, ei ole veel selge. "Me teame seda, et ta soovis olla edasi Lasnamäe piirkonna juhatuses, sinna ta sai sisse," rääkis Erki Savisaar, lisades, et enamasti juhatuse liikmed ka kandideerivad.