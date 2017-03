"Ma olen kange, olen ambitsioonikas ja ma tean täpselt, mida ma tahan. Kui see tähendab, et ma olen bitch, okei siis." – Madonna, laulja

"Kui tahad, et midagi räägitakse, palu meest; kui tahad, et midagi saaks ära tehtud, palu naist." – Margaret Thatcher, Suurbritannia esimene naispeaminister

Ajakiri Harper’s Bazaar pani tänase päeva puhul kokku pika nimekirja inspireerivatest tsitaatidest, mida tugevad ja tuntud naised on öelnud. Naistepäev on küll läbi saamas, aga jõustavaid sõnu võib endaga kaasa võtta ka terveks ülejäänud aastaks.

"Naises, kes suudab meeste maailmas domineerida, on midagi nii erilist. Selleks on vaja teatud võlu, tugevust, intelligentsi, kartmatust ja jultumust mitte iialgi eitava vastusega leppida." – Rihanna, laulja

"Sellel, mida meie naistena saavutada suudame, pole piire." – Michelle Obama, endine USA esimene leedi

"Ma arvan, et kõige paremad eeskujud naistele on inimesed, kes on õnnelikult ja enesekindlalt nemad ise. Need, kes toovad maailma valgust." – Meryl Streep, näitleja