Kohtus selgus, et Cummingsit veenis koletut tegu korda saatma 51-aastane Katie Leong, kes lootis, et Rotariu saab happerünnaku tagajärjel surma.

Rotariu ütles kohtus, et ta usub, et teda rünnati kättemaksuks Katie "varastamise eest" Markilt ning et ilmselt tahtsid nad temast lihtsalt lahti saada.

Ka kirjeldas mees momenti, mil talle hapet peale valati. "See juhtus une pealt ja alguses mõtlesin ma, et see on keev vesi." Rotariu oli üritanud oma nägu kätega kattes kaitsta, kuid ründaja takistas teda seda tegemast.