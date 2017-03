Migratsiooniameti klienditeenindaja teatas lauljatar Hanna-Liina Võsale, et päris elus pole ta üldse enda nägu ning et emadus on teda muutnud.

"Käisin ükspäev migratsiooniametis uut passi taotlemas. Klienditeenindajatädi tõstis prillid ninale, põrnitses natuke ja kohmas: "Ei noh, päris elus te küll enda moodi pole..." Ma ei osanud midagi kosta," kirjeldab Hanna-Liina Instagramis.

Sellega aga migratsiooniameti tädi kommentaarid ei lõppend. "No eks see emadus muudab ka," ütles ta pooleaastase pisipoja emale. Hanna-Liina sõnul oli ta sellest kõigest veidi kohmetunud ja ei teadnud, mida naisele vastata. "Siis lõi tädi arvutiekraanile ette minu eelnevad passipildid ja ütles veenvalt: "Vaat, siin 2007. aasta pildil olete kena! Ilus soeng ja nii"."

"Ma naeratsin ühe suupoolega ja ütlesin aitäh. No kui nii siis nii," lõpetas lauljatar postituse ja soovis kõigile õrnema soo esindajatele head naistepäeva.