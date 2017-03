Kuigi Pärnu haigla ümber lahvatanud skandaali käigus paljastus mitmekümne tuhande euro kadumine, virtuaalrahakaevandus ja tööajast haiglajuhi kodu hooldamine, otsustas haigla nõukogu täna, et jätab juhatuse ametisse.

"Nõukogu pidas pika ja sisutiheda arutelu Pärnu haigla juhtimisest ning asus seisukohale, et kuigi juhtkonna liikmete tegevuses on olnud eksimusi, saab nõukogu juhatust usaldada oma suuniste elluviimisel ja Pärnu Haigla kui organisatsiooni tugevdamisel," teatas Pärnu haigla nõukogu esimees Enn Raadik.

"Nõukogul on Pärnu Haigla juhatuse suhtes täna usaldust märgatavalt rohkem kui kahtlusi. Juhatus saab kohustused ning võimaluse jätkamiseks," lisas Raadik. "Nõukogu möönab, et Pärnu haigla on saanud olulist mainekahju. Samas on nii juhatus kui ka nõukogu võtnud ette asjakohaseid meetmeid, et kriitika all olevates valdkondades selgust suurendada ning vähendada võimalusi eksimuste mittemärkamiseks."