Mistahes ametialase suhtluse peaks alati sisse juhatama viisakusvestlus ehk small talk, kinnitab koolitaja Kristel Jalak. Püüdes tühja jutu ajamisest üle hüpata ja kohe asja kallale minna, võib nii mõnigi leping jääda sõlmimata ja paljutõotav koostöö nurjuda.

"Meie, eestlased, oleme juba loomult viletsad small talki pidajad, isegi meie vanasõna ütleb: haara härjal sarvist," tõdeb koolitaja ja suhtlemistreener Kristel Jalak. Ehk olemegi just seetõttu teeninud ülejäänud maailma silmis ära ebaviisakate inimeste maine, märgib ta.

Viisakusvestlusest ei saa üle hüpata, sest see mõjub vestluspartnerile ehmatavalt. Iga sügavam suhtlus algab alati just sellega, isegi kui me seda ei märka.

"Vahetad ju töökaaslasegagi, kellega päevast päeva koos töötad, hommikuti viisakaid lauseid stiilis: oled täna nii varajane või et väljas on koerailm. See on kontakti loomine, nii-öelda soojendus," selgitab Jalak.