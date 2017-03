Väidetavalt on see maailma esimene selline bordell. Seksinukud on eriti hinnatud Hiinas ja Jaapanis ning just nende riikide turistidele loodavadki uue lõbustusasutuse avajad.

LEMMIK: Blondide juuste ja siniste silmadega seksinukk. (DOLLS FOR PASSION)