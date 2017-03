Kasahstani president Nursultan Nazarbajev (76, pildil) õpetas seoses naistepäevaga meestele galantset käitumist, vahendab agentuur Interfax.

Ta selgitas härrasmeheliku käitumise põhireegleid: "Kui naine on ilus, siis ütle talle, et ta on tark. Kui ta ei näe hea välja, siis ütle, et ta on ilus. Kuid kui naine pole üht ega teist, siis ütle lihtsalt: sa oled palju alla võtnud!"

Nazarbajev on presidendina Kasahstani juhtinud alates 1990. aastast. 2007. aastal andis parlament talle õiguse kandideerida riigipeaks piiramata arv kordi ehk teisisõnu kuni surmani.

2010. aastal nimetas parlament Nazarbajevi rahva juhiks. Ta võitis mullu 26. aprillil juba viiendad presidendivalimised järjest. Tema poolt hääletas 97,75% valimas käinutest.