Teisipäeval sai New Yorgi äritänava Wall Streeti kuulus härjakuju endale ootamatu kaaslase. Ärimaailma sümbol, vihane ründavas asendis pull seisab nüüd vastamisi südika väikese tüdrukuga, kes seisab võimsa eluka ees, käed puusal. Kuju eesmärk on näidata, et ärisse jõuab järjest enam ka naisi.

Pronksist kuju nimega "Kartmatu tüdruk" seisab Wall Streeti kuulsa vaatamisväärsuse vastas, kirjutab Yahoo News. Tema autoriks on skulptor Kristen Visbal. Teose tellis investeerimisega tegelev suurettevõte State Street Global Advisors (SSGA). Kuju eesmärk on pöörata tähelepanu sellele, et ettevõtete ja firmade juhatustes peaks olema rohkem naisi.

"Et näidata neid püüdlusi ja naiste tugevust juhtivatel kohtadel, püstitas SSGA kuju noorest tütarlapsest, tuleviku sümbolist, maailma äripealinna keskusesse – kohe Wall Streeti servale New Yorgis," oli kirjas pressiteates, mille SSGA teisipäeval välja saatis. "Täna kutsume ettevõtteid üles võtma konkreetseid samme, et edendada soolist võrdsust nende juhatustes ning oleme välja andnud ka selge juhendi, mis firmasid selles tegevuses aitaks."

"Üks kõige võimsamaid sümboleid Wall Streetil on see ründav härg," rääkis ajakirjale Forbes Lori Hinel State Streetist. "Idee sellest, et üks naisterahvas seisab härjale vastu, tundus meile väga nutikas. Aga see on ka loominguline ja mõtlemapanev viis oma sõnumit edastada. Kuigi see on väike tüdruk, näitab tema asend meelekindlust, edasimõtlevat suhtumist ja valmisolekut seista vastu ja võidelda valitseva korraga."