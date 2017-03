Samal ajal kui sajad ja sajad asjapulgad kellegi töövõimet hindavad, lendavad laastudena inimelud. Miks on vaja korrutada juttu haiguste ennetamisest ja kasutada Tervise Arengu Instituudi loosungeid karsketest eluviisidest, kui surmahaiguste tüsistusi kogu jõust ennetada püüdvatele kroonilistele haigetele lüüakse lihtlabaselt skalpell selga?

Vaid üks näide. Teoreetiliselt saavad esimese tüübi diabeetikud siiani küll töövõimetustoetust, kuid tegelikkuses kompenseeritakse sellega umbes 150 euro eest insuliinipumba ost ja sellele tarvilikud sensorid. Kui paari aasta tagant vahetatavat 3500eurost pumpa jõuab mõni pere toidu kõrvalt ehk veel osta, siis kuus enam kui neljasaja euro eest sensoreid soetada suudavad juba vähesed.

Kui on oht, et nüüd võetakse ära see vähenegi töövõimetuspensioniks maskeeritud ravikulude toetus, siis hakkavad rängad tüsistused tekkima neil, kes tänapäevast ravi lubada ei saa. Siis tuleb hinge vaakuvaid patsiente kalli raha eest haiglas ravima hakata.

Jah, praegu käib see suhkrutüdruk või -poiss ehk koolis, töötab ning elab raske haiguse kiuste täisväärtuslikku elu, aga kui temalt võtta ära parima võimaliku ravi võimalus, siis on ta kümne või kahekümne aasta pärast väga väikese töövõimega inimene. Väga küüniline on siinkohal rääkida haiguste ennetamisest, kui inimesel võetakse see ennetamise võimalus nahaalselt käest.