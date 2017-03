Justiitsministeeriumi ettepanek suurendada seaduses peaministri rolli ja kaotada valitsuskabineti ministrite arvu ülempiir, lubab tõhusamat riigivalitsemist. Ometi pole hirm, et läheb hoopis vastupidi alusetu – juurde tuleb nii asjatut bürokraatiat kui ka riigi palgal olevaid erakondlasi.

Kas usume justiitsministrit, kes põhjendab ülempiiri kaotamise vajalikkust sellega, et riigireformile peaks riik tipust eeskuju andma? Mõelda võiks vaid sellele, kuidas nägid välja praeguse valitsuse koalitsioonikõnelused. Pole kuigi tõenäoline, et IRL oleks kohtade piiramatu arvu korral leppinud vaid viie ministrikohaga olukorras, kus ministritoolidest hoidsid kümne küünega kinni vanad olijad ja valitsuskabinetti pääsu ootasid uued tulijad. Või millega oleks peaminister Jüri Ratas oma erakonnas põhjendanud, et valitsusse ei saa võrdsel hulgal võtta nii oma võitluskaaslasi kui ka Savisaare leeri inimesi? Kas näeksime valitsuses ka Vabaerakonda, kui neile vähemalt ühe ministrikoha loovutamist poleks takistanud koalitsioonipartnerite 5 + 5 + 5 ministrikohtade jaotus? Et erakondi ei huvita ainult kohtade arv valitsuses, vaid ka nõunike ametikohtade mehitamine, on kaheldav, et valitsuste moodustamisel õhukesest riigist kunagi kuigi tugev argument saaks.

Tegelikult pole ühtki põhjust, miks valitsus riigireformile juba praegu head eeskuju näidata ei saaks. Nii pole päris kõik ministeeriumite poolitamised end seni õigustanud: kui näiteks riigihaldusministril on selgelt erinev roll ja ülesanded kui rahandusministril, siis kahe ministriga sotsiaalministeerium on küll topelt nähtavam, varjutades kohati peaministrigi tegemisi, aga kas ka kaks korda töökam? Majandusministeeriumis tegutseva ja eelkõige piima- ja Hiina ministrina alustanud ettevõtlusministri roll näib nüüd piirduvat aga Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse tegevuse õigustamisega ja riiklike üürikorterite ehitamisega. Kui peaministri rolli sunnib suurendama aga võimetus partnerite vahel kokku leppida, mis sai saatuslikuks eelmiselegi valitsusele, võiks siingi olla abi ülearuste asjaosaliste osakaalu vähendamisest.