Alkohol ei ole vägivalla tekkepõhjus, kuid ta on vägivalda soodustav sütik. Selle valguses on kurb lugeda tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski kohta tehtavat kriitikat ja väidet, et sotsiaaldemokraatide reiting on langenud just seoses joomarlusevastase võitlusega. Ossinovski pole kunagi rääkinud alkoholi täielikust ärakeelamisest, vaid selle piiramisest ja raskemini kättesaadavaks tegemisest. Õhtuse alkoholimüügi lõpetamine ja öine müügikeeld on sammud, mis peaksid olema vastuvõetavad nii joodikutele kui ka karsklastele. Kes tahab, saab viina õigel ajal kätte, kes hiljaks jaääb, on ise süüdi. Kuid kõige olulisem on see samm seetõttu, et säilitame kümnete noorukite elusid, kes õhtuhämaruses jommis peaga autorooli kipuvad.

Pole kuiva seadusega võrreldav

Peaksime rohkem süvenema ka presidendi vabariigi aastapäeva kõne valupunktidesse, millest murettekitavaim on kodune perevägivald. President rõhutas: “Saavad peksa seal, kus peaks olema kõige turvalisem: kodus. Nii on see jõulude ajal, jaanipäeval. Nii on see ka täna, vabariigi aastapäeval.” Tõsi see on, 24. veebruaril kutsuti politsei lähisuhtevägivalla tõttu välja 46 korral. Sageli olid helistajateks lapsed, kes pidid pealt nägema purjus vanemate kaklusi.